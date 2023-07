Vídeo: Incêndio em SG causa destruição e mobiliza quartéis dos bombeiros

Um incêndio, de origem ainda desconhecida, provocou a destruição de um galpão na Rua Barão de São Gonçalo, em Neves, (SG), na noite dessa quinta-feira (6), em ação que mobilizou equipes de várias unidades Corpo de Bombeiros. As imagens das chamas iluminando o céu, divulgadas pelos internautas, logo viralizaram nas redes sociais, gerando também muitos comentários sobre o incidente.

Fogo foi visto em diferentes pontos da cidade | Foto: Divulgação

Através de nota oficial, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informou que foi acionado para combater as chamas, durante à noite. Diante das proporções do incêndio, foram mobilizados cerca de 40 militares dos quartéis de Niterói (3° GBM), de São Gonçalo (20° GBM), de Colubandê (3/20 DBM), do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndios (GTSAI) e do Centro de Suprimento e Manutenção (CSM) atuam no combate às chamas.

Os miitares informaram que o fogo já está controlado, sem risco de propagação para residências próximas e que não há informações sobre vítimas.

* Em apuração