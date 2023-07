Travesti vai à net para comunicar que transou 2 vezes com pastor André Valadão

Mais uma vez, o nome do pastor evangélico André Valadão, responsável por ataques recentes à comunidade LGBTQIAP+ na net, ocupou as redes sociais e gerou muitos comentários. Tudo porque a travesti Talita Oliveira usou seu Instagram, nessa quinta-feira (06), para revelar que já teve um envolvimento sexual com o religioso. Nos vídeos, Talita afirma que o pastor a contratou duas vezes para executar serviços sexuais.

"É muito fácil condenar o outro, assuma os erros do seu passado, assuma que me pagou duas vezes, na hora que você assumir conversaremos novamente", escreveu na legenda. No próprio vídeo, Talita deixou uma mensagem a Valadão dizendo para ele assumir que a pagou duas vezes para realizar programas sexuais, em duas cidades diferentes., segundo o Jornal O Dia.

"O André Valadão tá abrindo a boca pra falar muita besteira, sabe? Então, André, eu vou abrir a minha boca também, sabe? Porque você pagou meu programa anos atrás em São Paulo e em Porto Alegre. Você se lembra, André Valadão?", disparou.



Nas redes sociais, os internautas reagiram ao vídeo não ficando nem mesmo surpresos e dizendo que isso é algo cotidiano na vida do pastor. "André Valadão vivia em balada gay em BH, encubado que fala né?", disse um dos usuários.