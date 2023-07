Maricá inicia 3ª fase do sistema viário binário em Itaipuaçu

As alterações têm como objetivo reduzir os índices de acidentes frontais - Foto: Evelen Gouvêa

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), inicia na próxima quinta-feira (06) a 3ª fase da implantação do sistema viário binário de Itaipuaçu. Com as intervenções, a Rua 32 terá sentido único da Rua 86 até a Rua Hélio Guapyassu de Sá (antiga Rua 66). Já a Rua 33 terá sentido único da Rua Hélio Guapyassu de Sá (antiga Rua 66) até a Rua 86.

As alterações têm como objetivo reduzir os índices de acidentes frontais, além de contribuir para a criação de vagas de estacionamento, de carga e descarga, além da implantação de ciclofaixas. O Secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção, explica que a mudança do sentido da via deve durar cerca de 20 dias e pede a colaboração de todos os moradores.

“Nós vamos dar continuidade nas ruas 32 e 33, que já têm boa parte em sentido único, tendo em vista que onde já está com sentido único a gente teve uma boa redução no número de acidentes. Esse trecho, entre 66 e 86, ainda tem um índice de redução bem alto, então a gente vai focar nesse trecho para ordenar o trânsito e reduzir acidentes”, disse Marcinho.



Sistema Binário de Itaipuaçu

O sistema viário binário de Itaipuaçu foi iniciado em junho de 2022 e implementado nas ruas 32, 33, 52 e 53, em diversas vias localizadas entre a Rua 1 e a Rua 66; e nas vias que estão no trecho que compreendem a Rua 1 e a Avenida 1, além de várias outras localizadas entre a Avenida Zumbi dos Palmares e a Rua Van Lerbergue (antiga Rua 34).