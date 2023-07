Três novas linhas de ônibus começam a circular em Maricá

As três novas linhas de ônibus anunciadas em março, ligando a cidade de Maricá à Itaboraí, São Gonçalo e Cabo Frio, começaram a circular. De acordo com o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de janeiro (Detro-RJ), a circulação já acontece em caráter experimental desde o último sábado (1).

Detro-RJ foi responsável pelo planejamento dos serviços, a pedido da Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana da Secretaria de Transporte de Maricá, a fim de melhor atender a população, tendo em vista o crescimento demográfico do município e o consequente aumento dos usuários do transporte rodoviário.

Foto: Reprodução

No total, são três empresas operando as linhas intermunicipais, ligando Maricá a Itaboraí e São Gonçalo. São elas: Viação Nossa Senhora do Amparo, Rio Ita e Fagundes. Nos dois trechos, as passagens custam R$ 10,65, podendo ser pagas com bilhete único ou dinheiro.

Para quem vai se deslocar até Itaboraí: o trajeto do ônibus passará pela Rodoviária de Maricá - Avenidade Roberto Silveira - RJ-114 - Rua César Xará e Avenida Vinte e Dois de Maio. Já para quem vai a São Gonçalo, o itinerário da nova linha será: Terminal de Maricá - Avenida Roberto Silveira - RJ-106 - RJ-104 e Terminal Rodoviário de Alcântara.



Já as empresas responsáveis por fazerem o trajeto de Maricá à Cabo Frio são Nossa Senhora do Amparo e 1001, e as passagens custam R$ 52,20, com pagamento somente em dinheiro. Neste trecho, o itinerário será Maricá - São Pedro da Aldeia e Cabo Frio.