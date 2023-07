Rodoviários do Rio pedem reajsute no salário

Em uma assembleia realizada no Centro do Rio de Janeiro nesta terça-feira (4), os rodoviários decidiram apresentar uma contraproposta de aumento salarial de 10%, além de reajustes na cesta básica e no vale alimentação, para as empresas de ônibus.

Durante a reunião, a proposta da Rio Ônibus de um reajuste de 8% foi recusada pela categoria. Sebastião José, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio, explicou que a assembleia teve o objetivo de votar a proposta feita pela empresa no Ministério Público.

"A assembleia recusou a proposta de 8% e condicionou o aceite a outras cláusulas relacionadas à cesta básica e ao vale alimentação. Como resultado, teremos uma nova audiência marcada para o dia 11. Nossa contraproposta é alcançar um aumento de 10% e aumentar o valor da cesta básica", explicou.



Além do reajuste salarial, os motoristas reivindicam uma cesta básica mensal no valor de R$ 750, a ser paga através de cartão em vez de produtos, e um vale refeição de R$ 35 por dia trabalhado, incluindo os dias de falta justificada. O sindicato justifica que houve uma considerável inflação nos alimentos durante os anos de 2021 e 2022 e que não houve reajuste salarial para a categoria nos últimos dois anos.

Diante desse impasse, a nova audiência será uma oportunidade para buscar um acordo entre os rodoviários e as empresas de ônibus. Os motoristas esperam que suas demandas sejam consideradas, levando em conta não apenas o reajuste salarial, mas também melhores condições de benefícios alimentares. A negociação busca garantir melhores condições de trabalho e uma remuneração justa para os profissionais do transporte público.