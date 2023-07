Fiocruz promove concurso literário para estudantes do Rio

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) está promovendo um concurso literário inédito, intitulado 1º Concurso Portinho Livre de Literatura Infantojuvenil, com o objetivo de selecionar textos de estudantes brasileiros para compor um livro cujo tema central é a importância da vacinação. As inscrições estão abertas até o dia 3 de agosto e podem participar estudantes de 13 a 16 anos, matriculados em escolas públicas ou particulares de todo o país.

A competição visa incentivar os jovens a refletirem sobre a relevância das vacinas, estimulando o pensamento crítico em relação à responsabilidade coletiva de cada indivíduo. De acordo com a Fiocruz, o concurso representa um convite à consciência cidadã e ao debate sobre temas como desinformação, saúde pública e desafios para o futuro. Além disso, busca apresentar as perspectivas da juventude brasileira acerca da vacinação nos dias de hoje.

Os participantes devem redigir um texto dissertativo ou narrativo sobre o tema "O bonde da vacina: cuidar de si para cuidar do outro". Uma banca avaliadora composta por profissionais da fundação será responsável pela análise dos trabalhos.



Os 30 melhores textos serão selecionados para integrar um livro, que será publicado pelo selo de obras infantojuvenis Portinho Livre. O autor ou autora do melhor texto será convidado(a) a participar do lançamento durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), em outubro, no campus Manguinhos da Fiocruz, localizado no Rio de Janeiro.

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site específico do concurso. Essa é uma oportunidade para os jovens expressarem sua criatividade, conhecimento e visão sobre a importância da vacinação.