GM-Rio monta esquema para o jogo entre Flamengo e Atlético

A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) montou um esquema operacional para o jogo desta quarta-feira, dia 5, entre Flamengo e Atlético, às 21h30, no Maracanã, pela Copa do Brasil. As ações preventivas de patrulhamento, ordenamento urbano e de trânsito começam a partir das 16h, com equipes posicionadas no entorno do estádio e nas principais vias de acesso.

O esquema operacional vai contar com apoio de 50 veículos, entre carros e motos, além do efetivo dos grupamentos especiais Tático Móvel, de Operações Especiais e de Operações com Cães.

A Subsecretaria de Operações (Subop), da Secretaria de Ordem Pública (Seop), também vai atuar nas ações preventivas para coibir ambulantes irregulares no entorno do estádio e usará reboques para coibir estacionamento irregular no entorno do estádio.

A Guarda Municipal recomenda a utilização do transporte público para chegar ao estádio, pois o local não contará com áreas específicas para estacionamento.