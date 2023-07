Fãs de Ludmilla formam filas para doar sangue no Rio

O Hemorio amanheceu com longas filas na manhã desta quarta-feira (5). O motivo é a ação entre o banco de sangue do Estado do Rio de Janeiro e a cantora Ludmilla. Cada doação de sangue pode ser trocada por ingressos do evento Numanice no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no próximo sábado (8). Segundo a instituição, o número de doadores é o dobro de um dia normal.

Quem fizer uma doação em qualquer posto de coleta da instituição entre os dias 5 e 7 de julho ganhará uma entrada individual para o show, mas as entradas são limitadas e podem esgotar. As cadeiras são do setor superior do estádio.

Imagens de filas no Hemorio ganharam destaque nas redes sociais desde cedo. A cantora se manifestou sobre o sucesso da iniciativa.

"Eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje!", disse Ludmilla.

A associação entre a cantora e a instituição não é nova. Ludmilla foi embaixadora do Hemorio em 2021.



A assessoria do Hemorio informou que mais de 200 pessoas já haviam doado sangue desde a abertura do banco de sangue até 10h, mas a expectativa é que cerca de 400 pessoas compareçam para dar a contribuição e ganhar um ingresso. De acordo com a instituição, os números representam o dobro de doações em comparação com um dia comum na instituição.

Quem pode doar

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar, no mínimo, 50 kg. Também é preciso estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Eles também devem portar ainda um documento de identidade do responsável.

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas até 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses. A perfuração na região oral ou genital ainda segue como impeditivo para doações enquanto houver uso da peça.

Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doenças de Chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue.

Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas. Quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias (48h em caso da Coronavac).