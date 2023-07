Batida entre caminhão e moto deixa um morto em Itaipuaçu, Maricá

Uma colisão entre uma moto e um caminhão em Itaipuaçu, distrito de Maricá, acabou deixando uma vítima durante a tarde desta quarta-feira (05/07). O motociclista, de 23 anos, não resistiu a batida e acabou morrendo no local.

O acidente aconteceu na Estrada de Itaipuaçu, na altura do cruzamento entre a via e a Rua Chico Mendes. Segundo testemunhas, ele estava seguindo no sentido Inoã quando o caminhão apareceu no sentido contrário. No momento em que o caminhão fazia uma conversão a esquerda, os veículos acabaram se chocando.

Agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados ao local. O motociclista, no entanto, não resistiu aos ferimentos e já havia morrido quando os agentes chegaram ao local do acidente.



O corpo da vítima foi removido pelo Rabecão da Defesa Civil e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Barreto, em Niterói. Policiais militares também foram acionados para a ocorrência e o caso foi registrados 82ª DP (Maricá).