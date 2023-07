Igreja Nossa Senhora da Conceição de Niterói convida para tradicional festa julina

A tradicional festa julina da Sagrada Colina acontece no próximo domingo, dia 09 de julho, após a missa das 11h, quando haverá um delicioso almoço. As barraquinhas com comidas típicas e com brincadeiras serão uma atração à parte. Neste ano acontecerá, ainda, o famoso Show de Prêmios.

A Igreja Nossa Senhora da Conceição de Niterói, que, este ano, festeja 352 anos de história, se orgulha de ser uma das mais antigas igrejas da Cidade Sorriso, tendo sido por duas vezes, matriz da cidade. A Sagrada Colina fica na Rua da Conceição, 216, Centro, Niterói. O estacionamento fica no Niterói Shopping.

Leia também:

➢ Missão Impossível 7: veja a ordem para maratonar a franquia

➢ Segmentos culturais debatem Lei Paulo Gustavo em São Gonçalo