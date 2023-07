Festival Gastronômico de Inverno conquista público de Maricá

A pimenta rosa, também conhecida como aroeira, é o ingrediente tema da 5ª edição do Festival Gastronômico de Inverno de Maricá, que iniciou neste final de semana e vai até o final do mês. A especiaria, protagonista na elaboração dos pratos especiais de mais de 50 estabelecimentos participantes, já está dando o que falar.

No Pê Vinte e Três Bar e Restaurante, ela chegou ao cardápio como molho especial e agridoce para acompanhar as coxinhas de polvo fritas na farinha panko. Uma proposta saborosa e picante que o empresário Matheus Freitas disse já estar com boa procura em seu espaço, inaugurado há 2 meses e meio, na Orla de Itaipuaçu, na região do Jardim Atlântico.

“Antes de mais nada é muito bacana saber que a prefeitura do nosso município se envolve em fomentar a economia e o turismo. Uma programação gastronômica dessa é fundamental para a gente continuar numa fase do ano desafiadora, que é o inverno. Principalmente para nós, que estamos localizados na beira da praia."

“Foi excelente fomentar a pimenta rosa, que é da região, um ingrediente muito fácil de você manipular. Serve tanto para fazer o prato quanto parad ecorar. Usamos nossa criatividade e já notamos muito boa receptividade dos clientes com o nosso prato”, acrescentou o empresário, morador de Maricá.

Especiaria comum na região

Segundo o secretário de Promoções e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, a escolha do tema foi indicação dos chefes gastronômicos da Maricá por meio da ROTA Gastronômica de Maricá.

“O tema não podia ser mais interessante do que a pimenta rosa, que também é uma iguaria aqui em Maricá e vem crescendo sua produção ainda em pequena escala, porém crescendo e trabalhando também um projeto social muito importante junto a vários colaboradores que atuam com produção."

O secretário ainda lembrou que uma das exigências do festival foi a criação de novos pratos, diferentes dos que já existem nos espaços. “A pimenta rosa conversa com o doce, o salgado e alguns drinques. Então, ela consegue fazer uma ampla variação de pratos. Eu percebi o quanto os empreendedores de gastronomia da cidade foram felizes na sua organização dos pratos”, acrescentou José Alexandre de Almeida.

Votação on-line

O público que visitar os estabelecimentos participantes vai poder avaliar o restaurante após a experiência, nos quesitos sabor, apresentação e atendimento, através do link https://festivaldeinvernomarica.com.br/. Os estabelecimentos estão representados com pratos saborosos e propostas diferenciadas.

Entre as receitas estão o feijão mexicano com pimenta rosa, da Pousada Del Mare Di Ponta Negra, em Bananal; o talharim de camarão a molho de pimenta rosa no Wallabies, no Centro; o BB Pimenta Rosa, no BB! Pepper Cheese, no Condado; o medalhão de camarão ao molho pink pepper, no Churras Grill, em Itaipuaçu; a bruschetta de parma com queijo e pimenta rosa, no Bistrô Adega Forletta, no Barroco; o camarão que dorme a pimenta leva, no Beira Mar Chopp e Bar, no Jardim Atlântico Leste; a bebel apimentada, no Delícias da Bebel, em Itapeba; e o linguado sob geleia de pimenta rosa, no Aconchego Jacaroá, em Jacaroá.

Parcerias de sucesso

O 5º Festival Gastronômico de Inverno de Maricá é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Turismo e Promoção e Projetos Especiais, e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

O evento tem o apoio do Maricá Convention & Visitors Bureau, da Rota Maricá de Gastronomia e Hotelaria e da Associação de Guias de Turismo de Maricá (AGM).

Serviço:

De 01 a 30/07, nos restaurantes participantes.

Confira todos os estabelecimentos e receitas em: https://festivaldeinvernomarica.com.br/