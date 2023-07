OAB-RJ promove debate sobre modelos de concessões e PPPs no pós-pandemia

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) reúne, na próxima quinta-feira (06/07), autoridades e executivos de empresas concedidas no Rio para discutir os desafios dos modelos de concessões e parcerias público-privadas no pós-pandemia. Será a primeira reunião da recém-criada Comissão de Acompanhamento, Arbitragem e Regulação de Concessões, PPPs e Prestadores de Serviço. O encontro é organizado pelo presidente da comissão, Lauro Rabha, e pelo procurador do Estado Vladimir Costa. O procurador geral da OAB-RJ, Fábio Nogueira Fernandes, também estará presente.

A reunião terá a presença do vice-governador Thiago Pampolha, do secretário da Casa Civil do Estado, Nicola Miccione, do secretário municipal de Coordenação Governamental, Jorge Luiz de Souza Arraes, e da subsecretária municipal da Casa Civil, Rosemary Macedo. Participarão também do evento Leonardo Maciel, diretor jurídico da Orla Rio, Tatiana Carius, diretora jurídica da Águas do Rio, e Eduardo Santiago, diretor jurídico da Supervia.

"Debater as concessões e PPPs neste momento de reaquecimento da economia é fundamental para um planejamento adequado da administração municipal, estadual e federal. Em parceria, a iniciativa privada e o poder público complementam suas forças e geram eficiência na prestação de serviços e economicidade", ressalta o presidente da comissão, Lauro Rabha.



O encontro será na Plenária Evandro Lins e Silva, da OAB-RJ, na Avenida Marechal Câmara, 150/4º andar, no Centro do Rio. O credenciamento será entre 8h30 e 9h. Já os debates sobre o tema estão previstos para acontecer das 9h às 12h.