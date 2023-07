Ludmilla oferece ingressos para quem doar sangue no Hemorio

Ludmilla, que já foi embaixadora do Hemorio em 2021, conta que viu na campanha uma maneira de retribuir as realizações trazidas pelo projeto de pagode - Foto: Reprodução

O Hemorio buscou ajuda da cantora Ludmilla para uma ação inédita no Rio: a doação de ingressos para o show "Numanice" para quem doar sangue nos pontos de coleta oficiais da instituição espalhados pela cidade, entre os dias 5 e 7 de julho. Os doadores receberão um ingresso individual para o evento, que vai ocorrer no próximo sábado, dia 8 de julho, no Engenhão.

Ludmilla, que já foi embaixadora do Hemorio em 2021, conta que viu na campanha uma maneira de retribuir as realizações trazidas pelo projeto de pagode.

"O 'Numanice' me proporcionou muito mais do que eu esperava, e eu gostaria de devolver de alguma forma essas coisas boas. Vi, mais uma vez, nesta campanha uma maneira de retribuir. A causa é nobre demais, há muitas pessoas aguardando nas filas e, junto delas, famílias inteiras na expectativa por bancos de sangue que estão quase sempre vazios. Eu mesma conheço pessoas que precisaram e que precisam. Iniciativas assim são necessárias e bem-vindas para mudar esse cenário."

A ação será possível devido à magnitude do evento deste ano no Rio de Janeiro - o maior 'Numanice' já realizado até agora.



“Apesar de trabalharmos sempre com uma quantidade menor do que os espaços comportam para maior conforto de todos. Desta vez, consegui separar esta cota e, ainda assim, todos ficarão à vontade”.

A parceria tem como objetivo fortalecer os estoques e atender o maior número possível de pessoas, lembrando que cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Os candidatos que desejarem fazer parte da campanha devem informar sobre o interesse no momento do cadastro e preencherem o termo de autorização que vai ser entregue pela equipe de atendimento. Todos os endereços e locais de coleta podem ser vistos nas redes sociais do Hemorio.

“Ficamos muito felizes em ter o apoio da Ludmilla para incentivar uma causa tão importante. Ela, que já foi uma de nossas embaixadoras, reconhece a responsabilidade em mostrar aos seus fãs o quanto a participação deles na doação de sangue pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. É um prazer imenso contar com a cantora mais uma vez”, comentou o diretor geral do Hemorio, Luiz Amorim.

Quem pode doar

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses. Lembrando que a perfuração na região oral ou genital ainda segue como impeditivo para doações enquanto houver uso da peça.

Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doenças de Chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias (48h em caso de Coronavac). Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.