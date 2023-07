Motorista de aplicativo é investigado por se masturbar na frente de passageira

A Uber se colocou à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações - Foto: Reprodução internet

A Uber se colocou à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações - Foto: Reprodução internet

A Polícia Civil investiga um motorista de aplicativo acusado de se masturbar na frente de uma passageira de 37 anos. O caso aconteceu na Tijuca, Zona Norte do Rio, no último dia (28).O motorista teve sua conta temporariamente desativada da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio, enquanto aguarda pelas apurações, que está a cargo da 25ª DP (Engenho Novo).

Segundo a vítima, além de ter se masturbado durante a viagem, o homem não teria realizado o percurso orientado pelo GPS. Assustada, a mulher gritou. Após o grito, o motorista parou o veículo e ela fugiu correndo.

A mulher relatou o caso à plataforma Uber e registrou o caso na delegacia.



“A gente nunca acha que vai acontecer com a gente ou com alguém próximo, até o momento que acontece", lamentou a passageira ao O Dia.



Leia a nota da Uber na íntegra:

"A Uber considera inaceitável qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e acredita na importância de combater e denunciar casos de assédio e violência. O motorista teve sua conta temporariamente desativada da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio, enquanto aguarda pelas apurações. A Uber se coloca à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações.

A empresa defende que as mulheres têm o direito de ir e vir da maneira que quiserem e têm o direito de fazer isso em um ambiente seguro. Por isso, desde 2018 a empresa mantém o compromisso de participar ativamente do enfrentamento da violência contra a mulher e segue investindo constantemente em conteúdos educativos contra o assédio para motoristas.

Em conjunto com o Instituto Promundo, foi lançado o Podcast de Respeito e mais recentemente a Uber lançou uma campanha educativa de combate ao assédio em parceria com o MeToo Brasil. Além disso, também em parceria com o MeToo, a plataforma possui um canal de suporte psicológico para apoiar vítimas de violência de gênero, que já foi disponibilizado para a usuária.

Segurança é uma prioridade para a Uber e inúmeras ferramentas atuam antes, durante e depois das viagens para torná-las mais tranquilas, como, por exemplo, o compartilhamento de localização, gravação de áudio, detecção de linguagem imprópria no chat, botão de ligar para a polícia, entre outros."