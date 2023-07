Morador de São Gonçalo está desaparecido há três semanas

Rogério José Marques Nunes, de 58 anos, desapareceu no bairro do Pita, em São Gonçalo, no dia 19 de junho. Desde o desaparecimento, a sobrinha de Rogério, responsável por cuidar do tio, o procurou em unidades de saúde, IML e Corpo de Bombeiros, mas não obteve nenhuma notícia.

O homem que sofreu três acidentes vasculares cerebrais (AVC) com 56 e 57 anos, foi acometido por algumas sequelas e teve que ficar sob os cuidados da sobrinha, Natacha Nunes Ramos. Desde o desaparecimento, Natacha vem realizando campanhas para achar o tio, mas não obteve nenhuma informação a respeito do paradeiro .

Não é a primeira vez que Rogério desaparece, da primeira vez que o fato ocorreu, ele teria dito que ia encontrar um amigo, mas por conta das sequelas do AVC sofrido, que lhe deixou com lentidão na fala e perdas de memória, o gonçalense ficou desaparecido por dois dias. Dessa vez, como o tio desapareceu no início da manhã, a sobrinha desconfia que ele possa ter ido à rua e esquecido o caminho de volta.

‘’Como ele tem o hábito de comprar pão, pode ter descido para ir na rua e não soube voltar, o real motivo provavelmente foi a perda de sentidos novamente.’’ contou Natacha.

Desaparecido há três semanas, a sobrinha anseia conseguir encontrar o tio bem, segundo ela, o homem é de comportamento tranquilo.

‘’O jeito dele é calmo, sereno, após o AVC ele ficou com a fala comprometida, fala um pouco baixo, mas não é agressivo. Tem um bom diálogo dentro de casa com os familiares, mesmo com as sequelas na fala’’, lembra a sobrinha.

Informações sobre o paradeiro de Rogério Nunes da Silva podem ser reportadas para Natacha Nunes através do número (21) 99601-8206.

