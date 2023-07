Sortudo! Morador de Araruama é o ganhador do sorteio da Rádio Mania

Daniel Oliveira de Araújo, de 25 anos, teve o comentário sorteado, entre os 57,5 mil deixados no post da campanha feita pela Rádio Mania para, que ofereceu como prêmio um Iphone 14 de 128 gb. O sortudo, que reside em Araruama, na Região dos Lagos, se deslocou para os estúdios da Rádio Mania em Niterói com a esposa, quando o dia ainda estava amanhecendo, para buscar o prêmio referente ao Dia dos Namorados.

Ganhar um aparelho avaliado aproximadamente em oito mil, entre milhares de comentários foi a sorte grande para o jovem, que ficou sabendo do sorteio por um amigo, que também participou. "Eu comecei a comentar, mas quando eu vi muita gente comentando eu não esperava ganhar. No início, eu coloquei alguns e depois eu separava um tempinho para comentar mais. No total eu devo ter feito uns 30, 40 comentários".

O resultado só confirmou a sorte de Daniel, o Iphone é o terceiro prêmio que ganhou em sorteios somente neste ano. Entre os prêmios que ganharam de outros sorteios: hospedagem com direito à café da manhã, mimo de pizzaria e cinema.

‘’Eu estava no trabalho, recebi a ligação e na hora eu não acreditei, na hora a gente pensa que alguém está querendo dar um golpe, aí ele (Vinicius Lessa) falou ‘’Pô cara, você tá murcho aí, fala alguma coisa, você ganhou um Iphone”, eu nem sabia que eu estava ao vivo, eu fiquei sem acreditar, depois cheguei em casa e fiquei rindo a toa.’’

Um dia antes de ser anunciado como o ganhador, o araruamense havia dito à esposa, Vitoria Peixoto, de 20 anos, que iria presenteá-la com um novo aparelho celular e como se as paredes tivessem ouvidos, no sorteio de Dia dos Namorados da Rádio Mania, o nome de Daniel foi o pronunciado.

Sorteio é referente ao Dia dos Namorados | Foto: Kiko Charret

Para fazer jus ao prometido, o jovem pensa em passar para a esposa o aparelho, mas ainda assim, o uso será dividido entre o casal, já que o ganhador também tem a intenção de utilizar o Iphone para impulsionar seu trabalho como barbeiro.

Em relação a distância entre Araruama e Niterói, a viagem não desanimou o casal, que acordou por volta das 4 horas. "Já acordamos rindo", revelou a esposa, Vitória.

Daniel, que pretende continuar participando de sorteios, conta que o segredo realmente mora no otimismo, apesar das improbabilidades. "O segredo é ter fé, persistir ali e ir comentando".

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca