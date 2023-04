Morador do Fonseca ganha sorteio da Rádio Mania e fatura ingressos para jogo do Flu

A Rádio Mania sorteou, na manhã dessa quarta-feira (12/04), um par de ingressos para a partida do Fluminense contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, e o vencedor foi um morador de Niterói! Residente do Fonseca, Wagner Ferreira Moura, de 57 anos, foi o grande vencedor do concurso e vai assistir no Camarote da Mania o primeiro jogo do confronto, no Maracanã, às 19h30.

"Não achei que fosse ganhar não. Sou azarado nesses negócios", confessa o torcedor, que trabalha com prevenção de danos. Ele conta que segue a rádio no Instagram, mas acabou só descobrindo o sorteio depois que foi marcado na publicação que anunciava o concurso. "Eu vi meu enteado compartilhando meu nome e comecei comentar o de outras pessoas também. E fui marcando coraçãozinho no de todo mundo, acho que foi isso que me deu sorte", brinca Wagner.

Do par, o segundo ingresso já tem dono; Wagner vai aproveitar para levar o filho Roger Wagner para assistir a disputa. "Meu filho não está nem acreditando, só vai acreditar quando eu mostrar para ele. A gente costuma ir sempre que dá. Domingo agora, no jogo contra o Flamengo, que a gente não conseguiu, ele ficou triste. Tinha tudo para levar ele, mas não consegui", explica.

Mesmo sem ter conseguido aparecer, o morador do Fonseca conta que vibrou bastante com a final do Carioca no último domingo (09/04), quando o Flu venceu após golear o Fla por 4 a 1. Na verdade, ele já estava comemorando desde antes do jogo. "Falo na sinceridade: nesse último jogo aí todo tricolor estava otimista, ninguém estava desconfiando. Todo mundo estava confiante de que a gente poderia reverter o placar. Eu ainda falei para meu filho que o tempo chuvoso de domingo estava me lembrando de 1995. E aconteceu", celebra Wagner, que já tem certeza de que vai ver outra goleada do camarote da Rádio Mania hoje: "Vai ser 5 a 0, escuta o que tô falando!".