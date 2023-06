Jovem de Itaipu está desaparecido desde a última segunda

O jovem Victor Hugo de Almeida, de 20 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (26), após fugir de casa. Victor Hugo, segundo informações da família, sofre de retardo mental e está sem dinheiro, tentando chegar à cidade do Rio de Janeiro por caronas.

No momento em que desapareceu, ele vestia uma regata branca, bermuda bege e carregava uma mochila preta com alguns pertences.

Victor Hugo é morador de Itaipu, e saiu de casa no dia 26 por volta das 12h30. Segundo a família, ele teria saído após um desentendimento familiar, e não deu notícias. As últimas informações são de que o jovem estaria pela região do Atalaia, perto do Largo da Batalha, em Niterói, pedindo caronas para chegar até o Rio.

A família está colando cartazes pela cidade, e pede que, em caso de qualquer informação, entre em contato com Luciana Baptista de Almeida, mãe de Victor Hugo, no número (21) 99694-6840.