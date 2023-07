Prefeitura de Niterói promove repescagem para entrega dos cartões da Moeda Arariboia

O Programa de Transferência de Renda da Moeda Social Arariboia foi ampliado e, quem não retirou o cartão na última semana, terá uma nova oportunidade para buscar. A partir desta segunda-feira (3), a Prefeitura de Niterói começou a realizar a entrega na sede do Banco Arariboia, no Centro, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. Para retirar o cartão, é necessário levar um documento com foto e o CPF do responsável familiar. A lista dos novos beneficiários pode ser consultada em http://www.niteroi.rj.gov.br/arariboia (terceira lista).

Após um ano e meio, o programa de transferência de renda permanente da Prefeitura de Niterói já injetou R$ 166,4 milhões na economia local. No início de junho, o prefeito Axel Grael anunciou a ampliação do programa que vai atingir mais seis mil famílias, passando a contemplar quase 37 mil famílias. No total, são cerca de 92 mil pessoas beneficiadas. Por mês, a Prefeitura vai investir R$ 16,5 milhões que podem ser gastos em comércios e serviços.

O secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, ressalta a importância dos beneficiários retirarem o cartão para ter direito ao benefício.

“É importante os beneficiários irem buscar o seu cartão que, no dia 11, já irá receber o crédito relativo ao mês de julho. O programa é a maior e a mais forte política de transferência de renda que o Estado já teve e tem se consolidado como uma rede de proteção social para as famílias em vulnerabilidade social”.



Serviço – Retirada dos cartões da Moeda Social Arariboia

Data: A partir de 3 de julho de 2023

Horário: 9h às 17h

Local: Sede do Banco Arariboia (Rua Alcides Figueiredo, 33 – Centro)