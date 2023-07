Enel identifica 453 furtos de energia em Niterói

O projeto Energia Legal, realizado pela Enel Distribuição Rio com o apoio da Polícia Civil durante a semana passada em Niterói, identificou 453 irregularidades na medição de energia de estabelecimentos comerciais e residências. A operação terminou com duas prisões em flagrante e o registro de cinco ocorrências policiais relacionadas ao consumo irregular de energia, como ligações diretas na rede da distribuidora sem passar pelo aparelho de medição e fraude no medidor de energia.

Durante o Energia Legal, para facilitar o acesso aos serviços, a Enel ofereceu atendimento móvel a 58 clientes do município, que puderam solicitar segunda via de conta e troca de titularidade, por exemplo. Além disso, foram realizadas 33 negociações de dívidas, permitindo aos clientes a regularização de seus débitos. Nesta edição, a companhia também fez o sorteio de 13 geladeiras para moradores da cidade, que serão contemplados com modelos mais eficientes. No total, 20 pessoas se inscreveram na iniciativa.

Com a intenção de combater irregularidades e furtos, o projeto, que está em sua 47ª edição, já identificou em torno de 20,8 mil furtos de energia, sendo 92% dos casos em residências e 8% em comércios nas 26 cidades por onde passou desde o fim de 2019. "O trabalho integrado entre as diversas áreas da empresa em conjunto com a Polícia Civil promove resultados muito relevantes no combate ao furto de energia. Ao minimizar este tipo de ocorrência em nossa área de concessão, além de potencializar os bons resultados operacionais, geramos benefícios tanto para a companhia quanto aos clientes”, afirmou Ricardo Lima, responsável por Operações de Perdas da Enel Rio.

Consumo consciente de energia

Ao longo da ação, a Enel Distribuição Rio também forneceu dicas de segurança e de consumo consciente de energia a 84 pessoas por meio de palestras educativas e realizou troca de 37 lâmpadas por modelos LED, mais eficientes. Além disso, a distribuidora ofereceu informações e atendimento para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que concede descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial convencional.