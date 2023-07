Shopping Bay Market tem princípio de incêndio nesta segunda-feira

A causa do ocorrido ainda está sendo investigada - Foto: Divulgação/ Internet

Um restaurante do shopping Bay Market, no Centro de Niterói, teve um princípio de incêndio durante a madrugada desta segunda-feira (03). O incidente, que ainda não teve sua causa definida, atrasou a abertura do shopping.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 5h, o sistema de prevenção do restaurante já havia controlado o fogo quando o quartel de Niterói chegou ao local. A causa do ocorrido ainda está sendo investigada, mas o que se sabe é que o incêndio não deixou feridos.

O nome do empreendimento não foi informado, mas a administração do shopping revelou que a situação teve início por volta das 4h, devido a um curto circuito na rede elétrica. Além disso, a administração explicou que os danos não foram tão graves graças à eficiência das equipes de combate a incêndio.

O restaurante afirmou, em nota, que o sistema de prevenção de incêndios da loja controlou a situação rapidamente, e que poucos minutos depois, o Copo de Bombeiros chegou ao local para realizar os procedimentos necessários.

Pela manhã, a situação preocupou clientes, que não entenderam o motivo do shopping ter atrasado sua abertura. O Bay Market permaneceu fechado até às 10h.