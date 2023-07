Novo Twitter? Internautas migram para Bluesky e rede limita acesso

À luz das recentes polêmicas envolvendo o Twitter, uma nova rede social precisou limitar a quantidade de novos usuários após receber uma enxurrada de internautas, a maior parte migrando da rede do pássaro azul. A Bluesky anunciou a suspensão de novas inscrições neste sábado (01/07).

A "alta" no número de inscritos na rede coincide com alguns anúncios feitos pelo proprietário do Twitter, o empresário Elon Musk, que anunciou uma nova medida para rede. A partir deste sábado (01/07), usuários passaram a ter um limite no número de tweets visualizados por dia.

Inicialmente, contas não verificadas e nãos consideradas novas passariam a poder ver apenas 600 posts por dia. Pouca horas após o anúncio, Musk divulgou que o limite seria de 800 e, neste domingo (02/07), mudou para 1.000 por dia. A proposta visa combater extração de dados na rede, segundo o empresário.

No caso de contas não verificadas e recém criadas, o limite é de no máximo 500 tuítes visualizados por dia. Apenas os usuários de perfis verificados poderão ver até 10.000 postagens diariamente. Para ser verificado, o usuário precisa ter a relevância da sua conta comprovada pela rede ou pagar a assinatura do Twitter Blue, que custa cerca de 42 reais por mês.

O anúncio deixou vários internautas insatisfeitos e provocou uma espécie de "migração" para o Bluesky, rede social de código aberto criada pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey. A mídia, que surgiu como um projeto paralelo do Twitter, tem um funcionalidade muito parecida com a rede de Musk e também é focada, sobretudo, no compartilhamento de textos curtos, de até 256 caracteres.

A plataforma ainda está em fase de testes e, portanto, um convite feito por algum usuário é necessário para poder acessá-la. Apesar disso, novas inscrições foram limitadas temporariamente pela rede neste sábado (01/07), já que as inscrições acabaram congestionando os servidores do serviço. Ainda não há informações sobre o lançamento oficial da Bluesky ou da retomada no acesso de novos inscritos.