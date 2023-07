Casal? João Guilherme e Marquezine aparecem juntos em festa

No clima de festividades juninas, a atriz Bruna Marquezine organizou uma animada festa, e entre os convidados estava João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Os dois foram vistos aproveitando o evento, compartilhando momentos de diversão que acabaram chamando a atenção dos presentes. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram Bruna e João participando de brincadeiras tradicionais, como corrida de saco e montando o touro mecânico.

Em um dos registros, os artistas aparecem como uma dupla tentando equilibrar uma laranja na testa, em uma brincadeira conduzida pela ex-BBB Juliette. A fruta, então, acaba caindo no chão, levando a uma reação divertida por parte dos presentes. Nesse momento, João Guilherme coloca a mão na cintura de Bruna antes de abraçá-la, demonstrando uma proximidade entre os dois.

Leia também:

➢ Isis Valverde defende mãe após críticas por namorado mais novo

➢ Em homenagem à Glória Maria, Museu Amanhã mudará de nome

Segundo informações do programa "Fofocalizando", do SBT, fontes revelaram que Bruna e João estão se conhecendo melhor. "Eles já trocaram uns beijinhos. E agora ela deu uma passadinha no perfil dele para curtir umas fotos", relatou a jornalista Gaby Cabrini.

Ela acrescentou que João Guilherme chama a atenção de Bruna pelo seu senso de humor e interesse por moda, entre outros assuntos. Parece que os dois estão aproveitando a companhia um do outro e explorando essa conexão.