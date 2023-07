Infecção urinária é mais comum em mulheres? Entenda

A cistite e a infecção urinária são doenças que afetam os órgãos do sistema urinário e podem atingir homens, mulheres, crianças e idosos. Embora sejam mais comuns em mulheres, devido a características anatômicas específicas, nenhum grupo está imune a essas condições.

A ginecologista Ana Paula Faller, da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil, explica que a uretra feminina é mais curta do que a masculina e está localizada em uma posição mais próxima ao ânus. Esses fatores favorecem a entrada de micro-organismos, tornando as mulheres mais propensas a desenvolver cistite e infecção urinária. Dados mostram que cerca de 8 em cada 10 mulheres terão pelo menos um episódio dessas doenças ao longo da vida.

Essas condições são geralmente causadas por bactérias presentes naturalmente no intestino, que podem se tornar nocivas ao entrar em contato com o trato urinário. Nas mulheres, as infecções podem ser recorrentes e mais graves, exigindo um tratamento adequado. Se uma mulher apresentar três ou mais episódios de infecção urinária em um período de 12 meses, é importante relatar ao ginecologista, pois pode ser necessário um tratamento mais prolongado.

Os sintomas mais comuns da cistite e da infecção urinária incluem aumento da frequência e urgência urinária, diminuição do volume de urina em cada micção, sensação de ardência ao urinar, dores nas costas e na região inferior do abdômen, febre e presença de sangue na urina nos casos mais graves. O diagnóstico é feito por meio de exame de urina e urocultura.



Para prevenir essas doenças, é recomendado beber muita água, urinar com maior frequência para evitar retenção urinária, urinar após as relações sexuais e manter uma higiene pessoal adequada. Além disso, a medicina integrativa ou ginecologia natural pode ser uma ótima aliada no tratamento da cistite e da infecção urinária, oferecendo uma abordagem holística para a saúde feminina.