Maricá recebe Feira da Agricultura Familiar neste fim de semana

Uma nova edição da Feira da Agricultura Familiar acontece no próximo sábado (01/07), a partir das 8h, de Araçatiba, bairro de Maricá. Com expositores de produtos ôrganicos e venda de artesanato local, a festa acontece na Praça Agroecológica do bairro e, nessa edição, contará também com uma oficina sobre o uso sacolas de papel para mudas de planta.

Com o tema “Sacos de papel para mudas: uma ideia sustentável”, a oficina será ministrada pela artesã e educadora ambiental Jane Ferreira. A partir das 9h, ela vai ensinar como desenvolver peças reutilizando jeans e produtos gastronômicos com as chamadas PANCS, plantas alimentícias não convencionais.

A proposta do evento é estimular a conscientização agroecológica e fomentar a economia local. O Caminhão do Peixe também estará presente na ação, com a venda de pescados com até 40% de desconto.Além disso, a feira também terá uma show do músico Ronaldo Valentim, que se apresentará com repertório especial de sucessos da MPB.

Feira da Agricultura Familiar

Data: Sábado (1°/07)

Horário: das 8h às 14h

Local: Praça Agroecológica (Araçatiba)