Homem se afoga em Piratininga e é resgatado por bombeiros

Helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas foi acionado ao local - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem precisou ser resgatado por um helicóptero do Corpo de Bombeiros após se afogar na Praia de Piratininga, em Niterói, durante a manhã dessa sexta-feira (30/06). A vítima, cuja identidade ainda não identificada, acabou se perdendo no mar enquanto se banhava.

Segundo relatos de testemunhas, a praia apresentava movimento intenso e ondas de comprimento considerável. Os bombeiros foram acionados por volta das 10h e um helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) da corporação foi até o local.

O banhista foi encontrado e resgatado por salva-vidas. Seu estado de saúde não foi informado. No entanto, no momento do resgate, ele foi visto bem, caminhando sob a areia da praia durante a saída. Segundo relatos, ele é morador da região.