Ladrões de carga invadem motel em Santa Bárbara, Niterói

Carro com carga foi recuperado pela BPRv - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois homens acusados de tentar roubar uma carga de cigarros acabou invadindo um motel no bairro Santa Bárbara, em Niterói, durante a manhã desta sexta-feira (30). Um deles escapou, mas o outro foi capturado, segundo informações da Polícia Militar.

Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) informou que foi acionada para averiguar uma denúncia de assalto a um veículo que transportava cigarros pela rodovia RJ-104, na altura de Santa Bárbara. Ao chegarem ao local, os suspeitos teriam entrado de carro no Motel Detalhes, que fica às margens da via, enquanto tentavam fugir.

Eventualmente, os policiais conseguiram capturar um dos suspeitos. O outro escapou. O veículo com a carga roubada foi recuperada. A ocorrência ainda está em andamento.