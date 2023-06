Irmão de Pedro Scooby é preso no Rio

João Vitor da Mota Vianna, foi preso no Rio de Janeiro por dívida de pensão alimentícia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

João Vitor da Mota Vianna, foi preso no Rio de Janeiro por dívida de pensão alimentícia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O irmão de Pedro Scooby, João Vitor da Mota Vianna, foi preso no Rio de Janeiro por dívida de pensão alimentícia. Na quinta-feira (29), os agentes da 32ªDP (Taquara) levaram o rapaz após a juíza Mônica Poppe de Figueiredo Fabião, da 3ª Vara de Família da Barra da Tijuca, assinar o pedido de detenção por 30 dias.

Segundo o portal G1, a ação foi movida pela ex-mulher de João, Thalita Iorio Barbosa, com quem ele teve um filho. Apesar do processo estar em segredo de justiça, o portal descobriu que o valor acumulado é de R$ 31 mil.

Leia Mais

➣ Ladrões de carga invadem motel em Santa Bárbara, Niterói

➣ Niterói divulga operação especial no trânsito em Charitas a partir de 8 de julho

O portal lembrou também que João Vitor já teve problemas anteriores com a polícia. Em 2015, aos 25 anos, ele foi preso acusado de tentar subornar policiais da 1ª DPJM (Delegacia de Polícia Judiciária Militar), da Corregedoria da PM. O caso aconteceu durante uma ação em um bar em Vila Isabel, na zona norte do Rio, para apreender máquinas caça-níqueis. O rapaz produziria um evento no local da operação. Na época, o irmão de Scooby foi levado para a 19ª DP (Tijuca) e autuado por corrupção ativa.