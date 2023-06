Entregador morre após acidente com ônibus no Ingá

Um motociclista de 20 anos morreu após ser atingido por um ônibus próximo a Praia das Flechas, no Ingá, em Niterói, durante a noite da última quinta-feira (29). Entregador de serviços de delivery de comida, Gustavo Magalhães estava trabalhando no momento do acidente.

Segundo relatos, o jovem estava passando de moto pela Avenida João Caetano, por volta das 22h30, quando se chocou com um ônibus de turismo. Não há detalhes sobre como acidente aconteceu, mas, de acordo com testemunhas, a vítima acabou caindo e indo parar debaixo do veículo.

Leia também:



➢ Niterói divulga operação especial no trânsito em Charitas a partir de 8 de julho

➢ Ladrões de carga invadem motel em Santa Bárbara, Niterói

Gustavo foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Ele será sepultado durante a manhã desse sábado (01/07), com velório marcado a partir das 8h em uma capela do cemitério Parque das Colinas, em Pendotiba, Niterói.