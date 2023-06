OSG faz por você: vazamento é consertado após matéria

Águas do Rio consertou vazamento na Rua Duarte Coutinho - Foto: Divulgação

No mesmo dia em que O SÃO GONÇALO publicou a matéria sobre o vazamento no Porto da Pedra, a concessionária de água e esgoto do município de São Gonçalo consertou, na manhã desta sexta-feira (30) o buraco que causava transtornos aos moradores da Rua Duarte Coutinho. O abastecimento de água também foi restabelecido.

O problema havia surgido quando uma equipe da empresa tentava consertar um outro vazamento e fez com que algumas casas da vizinhança ficassem cerca de duas semanas sem fornecimento de água.

Procurada, a Águas do Rio informou que enviaria uma equipe técnica para verificar a ocorrência e atuar no reparo, o que já foi feito nesta sexta (30).



"Muito obrigada pela ajuda. Sem vocês não conseguiríamos. Eles vieram e já resolveram o problema", afirmou a moradora Eliana de Lima.