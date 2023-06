OSG faz por você: gestante consegue atendimento após reportagem

Um dia após ser tema de reportagem em OSG, a paciente Izabele de Azevedo, de 25 anos, que tem uma gestação de auto risco, indo para a 37 semana, conseguiu uma consulta no Hospital Antonio Pedro (HUAP), em Niterói, na manhã desta quinta-feira (29).

Izabele precisava com urgência de uma vaga em Hospital especializado, para o acompanhamento e tratamento do neném, que se chamará Eloah.

Ela descobriu a má formação da bebê no ultrassom morfológico, com 22 semanas de gestação. Todas as ultras seguintes atestaram os mesmos diagnósticos: Arnold-chiari tipo 2, com corpo caloso (cérebro de banana) e meningocele, também denominada espinha bífida.

Na quarta-feira (29), Izabele esteve na Ouvidoria do SUS, em São Gonçalo, para tentar a regularização, e mais uma vez não obteve nenhuma resposta positiva. Após a reportagem de OSG, a Secretária de Estado de Saúde (SES-RJ), por meio da Central Estadual de Regulação (CER), informou que a paciente teve liberada a consulta para avaliação no HUAP. A consulta aconteceu às 8h da manhã desta quinta.



"O nosso agradecimento a toda equipe do Jornal O São Gonçalo que se prontificaram em nos ajudar. Muito, muito obrigada mesmo, não sei o que seria da vida da minha sobrinha se não fosse a ajuda de vocês", disse em depoimento Silvia Azeredo, tia de Izabele.