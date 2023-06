Gonçalense com gestação de alto risco espera por vaga em hospital

A diarista Izabele de Azevedo, de 25 anos, moradora do bairro Galo Branco, em São Gonçalo, é mãe solteira e está passando por uma gestação de risco. Ela descobriu uma má formação da bebê, que se chamará Eloah, na ultrassom morfológica com 22 semanas de gestação. Todas as ultras seguintes atestaram os mesmos diagnósticos.

O alto risco vale tanto para mãe, quanto para a bebê, que tem Arnold-chiari tipo 2, com corpo caloso e meningocele, também denominada espinha bífida, que é uma malformação congênita caracterizada pelo fechamento incompleto dos arcos vertebrais dorsais.

A gestante está esperando, desde abril, a regularização de São Gonçalo para enviar a documentação e conseguir a vaga no Hospital Fernandes Figueira - Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, onde tem profissionais especializados no caso, para o tratamento do bebê. Porém, até o momento, Izabele não recebeu nenhuma resposta além de que deveria aguardar até a próxima segunda-feira (3), sendo que ela estará com 37 semanas.



De acordo com Silvia Azeredo, tia de Izabele, "a médica da clínica gonçalense, que cuida de gestação de alto risco, disse que ela não pode entrar em trabalho de parto e precisa desse atendimento com urgência".

Hoje, Izabele esteve novamente na Ouvidoria do SUS para tentar a regularização, e mais uma vez não obteve nenhuma resposta positiva.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), por meio da Central Estadual de Regulação (CER), "informa que a paciente Izabele de Azevedo teve liberada consulta para avaliação no Ambulatório de Obstetrícia do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), em Niterói. A consulta está marcada para amanhã, 29 de junho, às 8h, com a Dra. Adriene."

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares