Vai ao mercado? Confira os preços de produtos da cesta básica na região

A quarta e última semana de junho chegou e trouxe algumas variações nos preços dos alimentos da cesta básica de Niterói, procurados por todos os donos de casa e consumidores da região.

Em mais uma semana de pesquisa, OSG listou e comparou os valores dos produtos em três mercados da "cidade sorriso", trazendo facilidade às compras da população, que procura pelo melhor preço.

Em alta



O produto que se destaca como a alta da semana, no Extra, é a laranja pera, com preço bem "salgado" e aumento de 157% em relação a semana anterior. Já no Mundial, o tomate teve uma alta de 11%.

Em baixa

A notícia é boa para os consumidores que gostam de aproveitar o setor de Hortifruti. Nesta semana, o destaque vai para o supermercado Guanabara, que está com uma grande promoção no setor e teve uma queda brusca nos valores.

A cebola teve queda de 25% no valor em relação a última semana | Foto: Redação

O tomate teve uma redução de 42%, enquanto a cebola teve queda 25% no valor e o chuchu 50%. O pimentão também resolveu dar um "alívio" no bolso do consumidor, com redução de 16%. Fora do setor de Hortifruti, o acém, também conhecido no Brasil como agulha, alcatrinha do dianteiro e lombinho, teve redução de 35% no local.

O chuchu teve redução de 50% no preço | Foto: Redação

No Mundial, o valor do tomate teve queda de 11% e a laranja pera de 10%, enquanto a batata teve 16% de redução de seu valor comparado à última semana.

Já no Extra, o destaque da baixa dos preços foi para o tomate, com redução de 33%. Frequentadora dos mercados da região, a professora Elisa Dias, de 56 anos, afirmou que foi surpreendida ao chegar no supermercado Guanabara e se deparar com tantas promoções no setor de Hortifruti.

"Eu não sabia que estaria assim, fui pega de surpresa com os baixos valores e já garanti a minha "feira" da semana. Até avisei a uma amiga, para ela vir logo fazer as compras dela. Nunca se sabe até quando vai durar", declarou a professora.

Já que o destaque da semana foram as frutas e legumes, nada melhor que uma receita para aproveitar o final de semana.

Receita - Molho a campanha

Ingredientes:

- 2 tomates sem caroco

- 1/2 pimentao verde

- 2 cebolas médias

- 4 colheres de sopa de vinagre branco

- 2 colheres de sopa de azeite de oliva

- 1 colher de café de sal

- 1/4 xícara de água

- 2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo:

1- Corte em cubinhos pequenos os tomates, o pimentao e cebola.

2- Depois, numa panela coloque o vinagre, o azeite, a agua e o sal.

3- Quando ferver, desligue e espere esfriar 2 minutos.

4- Ainda quente despeje sobre os ingredientes picados e misture.

5- Acrescente a salsinha e coloque na geladeira.

6- Agora é só servir

Já que o destaque da semana foram as frutas e legumes, nada melhor que uma receita para aproveitar o final de semana | Foto: Reprodução

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares