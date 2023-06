Saquarema abrirá centro de capacitação com cursos técnicos

As aulas terão início em agosto e serão realizadas de segunda a sexta-feira, no período da manhã, tarde e noite - Foto: Divulgação

As aulas terão início em agosto e serão realizadas de segunda a sexta-feira, no período da manhã, tarde e noite - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, abrirá um novo centro de capacitação profissional na cidade. Com capacidade de atendimento de 150 alunos por turno de aulas, o Centro de Capacitação José Carlos Cabral oferecerá oportunidades de capacitação profissional gratuita.

Com foco em educação profissional nas áreas de serviços e turismo, a unidade oferecerá cursos gratuitos de nas áreas de Beleza e Estética, Hotelaria, Gestão, Empreendedorismo e Gastronomia, todos direcionados aos moradores de Saquarema.

Leia também:

➢ Caravana da Sinfônica Ambulante chega ao Barreto em Niterói

➢ Terceira edição do circuito ‘Curta Itaocaia” acontece neste domingo

Vagas, datas de inscrição e pré-requisitos



A primeira rodada de inscrições será realizada a partir do dia 05 de julho de 2023, com oportunidades para diversos cursos. As inscrições deverão ser realizadas de forma presencial, das 14h às 20h, nas datas informadas, no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139 – Bacaxá, com preenchimento das vagas por ordem de chegada. As aulas terão início em agosto e serão realizadas de segunda a sexta-feira, no período da manhã, tarde e noite no Centro de Capacitação e na Pousada do Suíço.

Designer de Sobrancelhas: inscrições no dia 05/07 (quarta-feira). Serão ofertadas 30 vagas, para candidatos com idade mínima de 16 anos e o 9º ano do ensino fundamental concluído;

Alongamento de Cílios: inscrições no dia 05/07 (quarta-feira). Serão ofertadas 30 vagas, para candidatos com idade mínima de 16 anos e o 9º ano do ensino fundamental concluído;

Técnicas de Manicure e Pedicure: inscrições no dia 05/07 (quarta-feira). Serão ofertadas 30 vagas, para candidatos com idade mínima de 16 anos e o 9º ano do ensino fundamental concluído;

Depilação: inscrições no dia 06/07 (quinta-feira). Serão ofertadas 30 vagas, para candidatos com idade mínima de 18 anos e o 9º ano do ensino fundamental concluído;

Barbeiro: inscrições no dia 06/07 (quinta-feira). Serão ofertadas 30 vagas, para candidatos com idade mínima de 16 anos e o 9º ano do ensino fundamental concluído;

Maquiador: inscrições no dia 06/07 (quinta-feira). Serão ofertadas 30 vagas, para candidatos com idade mínima de 16 anos e o 9º ano do ensino fundamental concluído;

Atendimento Hospitaleiro: inscrições no dia 11/07 (terça-feira). Serão ofertadas 20 vagas, para candidatos com idade mínima 16 anos, saber ler e escrever e as 4 operações matemáticas;

Camareira / Técnicas de Limpeza e Arrumação: inscrições no dia 11/07 (terça-feira). Serão ofertadas 15 vagas, para candidatos com idade mínima 18 anos, saber ler e escrever e as 4 operações matemáticas;

Recepção de Hotéis / Operação e Procedimentos: inscrições no dia 11/07 (terça-feira). Serão ofertadas 15 vagas, para candidatos com idade mínima de 16 anos e o 9º ano do ensino fundamental concluído;

Ecoturismo: inscrições no dia 12/07 (quarta-feira). Serão ofertadas 30 vagas, para candidatos com idade mínima de 18 anos e o 9º ano do ensino fundamental concluído;

Organizador de eventos: inscrições no dia 12/07 (quarta-feira). Serão ofertadas 30 vagas, para candidatos com idade mínima de 16 anos e o 9º ano do ensino fundamental concluído;

Primeiros passos para empreender: inscrições no dia 12/07 (quarta-feira). Serão ofertadas 40 vagas, para candidatos com idade mínima de 18 anos e o 9º ano do ensino fundamental concluído.

Documentação para se candidatar

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, para se se inscrever, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: original e cópia do documento de identificação com foto ou a certidão de nascimento/casamento; original e cópia do CPF; original e cópia do comprovante de residência; original e cópia do comprovante de escolaridade (certificado, diploma, declaração de matrícula ou declaração de conclusão); e 2 fotos 3×4.

“Criamos este novo Centro de Capacitação para atender uma demanda da população, que buscava se especializar em serviços que são amplamente oferecidos em nossa cidade. Agora, vamos ampliar ainda mais o número de moradores atendidos, que receberão a capacitação e a qualificação profissional e que terão um diploma reconhecido no mercado de trabalho ao final do curso”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Para mais informações entre em contato pelo e-mail cc.josecarloscabral@smec.saquarema.rj.gov.br.