Terceira edição do circuito ‘Curta Itaocaia” acontece neste domingo

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, promove neste domingo (02/07) a terceira edição do ‘Curta Itaocaia’, no circuito rural da região de Itaocaia Valey, em Itaipuaçu. O evento começa às 10h e promete oferecer aos visitantes e à comunidade local uma experiência única de entretenimento rural, com comidas típicas e atrações musicais de diversos gêneros e estilos, que vão se apresentar em 13 estabelecimentos da região, dos quais dez deles com shows de dez artistas locais, todos a partir das 13h.

O circuito inclui a histórica Fazenda Itaocaia, com uma feira de artesanato e visitação às suas dependências, onde estará disponível a exposição permanente “Caminhos de Darwin”. Além da música, o evento também terá uma ampla seleção de comidas típicas da região, onde os estabelecimentos participantes oferecerão pratos e petiscos inspirados na culinária local, ressaltando os sabores tradicionais e valorizando os produtores locais.

O Curta Itaocaia compõe a estratégia do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável, conhecido como Maricá 2030, criado em 2018 pela Prefeitura de Maricá para oferecer um trabalho de estruturação turística, o que permitiu a criação de novos roteiros e circuitos. Esse trabalho é desenvolvido por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em conjunto com a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Promoção e Projetos Especiais que elaborou o projeto Vem Viver Maricá.

Serviço:

Curta Itaocaia

Data: 07 de maio (domingo)

Horário: a partir das 10h

Confira os estabelecimentos participantes:

Armazém Itaocaia

Avenida Itaocaia Valley, quadra 80, lote 6

Show com Vivi Serrano

Casa Darwin – Guest House

Rua Paraibuna, quadra 76, lotes 17/18/19 – Itaocaia Valley

Show com Rafael Lira

ChurrasKing

Rua Catorze, Costa Verde - Itaipuaçu

Show com Jorginho Doug

Conchita Bijoux

Rua 3, quadra 27, lote 599

Fazenda Itaocaia

Avenida Itaocaia Valley, lote 03, quadra 89

Show com Suzana Almeida & Rogério Peclat

Império Costelaria

Avenida Itaocaia Valley, lote 2, quadra 79

Show com Maiara Coboski

Nosso Sítio Bistrô Bar

Alcione de Assis, quadra 19, lote 192 – Rincão Mimoso

Pomar da Gratidão

Estrada dezoito, quadra 19, lote 417- Rincão Mimoso

Show com Sérgio Dantas

Rancho do Peixe

Avenida Carlos Marighella, 300 – Casa 69

Rancho do Rei

Alameda Iguaçu, 256 – Itaocaia Valley

Show com Vitorya Telles

Rancho do Wallace

Avenida Itaocaia, quadra 52, lote 03

Show com Marcos Santos

Pé de Serra

Rua Canindé, quadra 56, lote 70, casa 2

Show com Gil Cortes

Sítio Halecrim

Rua Paraibuna, quadra 60, lote 26 – Itaocaia Valley

Show com Lalinha