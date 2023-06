IBGE: São Gonçalo é uma das cidade que mais perdeu moradores em proporção

São Gonçalo se afastou ainda mais de bater 1 milhão de moradores, de acordo com o IBGE. Isso porque a cidade teve uma queda significativa no seu número de habitantes. Entre 2010 e 2022, o município foi o com mais de 100 mil habitantes que mais perdeu moradores em todo o País, passando de 999.728 para 896.744 pessoas, segundo informações do Censo 2022, divulgado nesta quarta-feira (28).

A população gonçalense encolheu 10,3% nos últimos 12 anos, ou seja, em números absolutos, a redução foi de 102.984 pessoas. Foi a maior perda de habitantes entre todas as cidades do Rio de Janeiro. Porém há controvérsias em relação ao número exato de moradores da cidade. O prefeito Capitão Nelson considera que exista cerca de 1 milhão e 200 mil moradores, um pouco a mais que a estimativa populacional de 1,1 milhão do IBGE em 2021 e 929 milhões da prévia do Censo deste ano.

No ranking de população dos municípios do País, a cidade de São Gonçalo está em 2º lugar no estado, em 6º lugar na região Sudeste e em 18ª lugar no Brasil. A pesquisa do IBGE também indicou que o município tem uma densidade demográfica de 3.613,57 habitantes por km² e uma média de 2,5 moradores por residência.

A população somada em todo o estado cresceu: desde 2010, o RJ ganhou 64.595 novos moradores (+0,40%) em relação ao censo anterior, de 2010 (15.989.929), atingindo o patamar de 16.054.524 habitantes. Já o Brasil alcançou uma população de mais de 203 milhões de habitantes (203.062.512), um crescimento de 6,45% em relação ao Censo de 2010. A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passou por 5.570 localidades brasileiras, em todos os 5.568 municípios e dois distritos (Fernando de Noronha e Distrito Federal).