Dia de São Pedro: confira a programação em São Gonçalo e Niterói

O Dia de São Pedro é celebrado nesta quinta-feira, 29 de junho. Em Niterói, a Capela de São Pedro de Jurujuba realiza uma das mais tradicionais festas do padroeiro dos pescadores e do santo das chuvas. O Mercado de Peixes São Pedro, no Centro, também sediará festividades, seguindo a tradição em que pescadores e devotos se unem para agradecer e pedir bençãos. Em São Gonçalo, as festividades acontecerão na Praia das Pedrinhas, com missa, música e procissão.

A programação do festejo de Jurujuba, que é organizada pela capela e pela colônia de pescadores local, uma das mais antigas da cidade, se inicia no dia do padroeiro (29) e se estende até o domingo (2). No Mercado de Peixe e na Praia das Pedrinhas, os eventos se concentram no dia 29.

Para Ney Santana, pescador e voluntário na Capela de São Pedro, na Praia das Pedrinhas, a expectativa para a festa é grande: “É uma felicidade muito grande para mim participar da festa. Esperamos que a capela lote de pessoas e que a festa receba muitos fiéis. A programação conta com missa, procissão por terra e marítima, muita música e comida o dia todo. Será uma grande celebração!”, disse Ney, que é devoto do santo.

Procissão na Praia das Pedrinhas | Foto: Divulgação

Em Jurujuba, o pescador Enivaldo Miranda, de 54 anos, foi o sorteado deste ano para levar a imagem de São Pedro. Ele é nascido e criado no bairro e, desde pequeno, participa da tradicional comemoração. Este ano, cerca de 30 barcos acompanharão a sua embarcação na procissão marítima, que é realizada pela segunda vez depois da pandemia.

"Eu sou devoto de São Pedro e participo há cerca de 30, 40 anos da comemoração. Neste ano eu fui o escolhido para levar a imagem e fiquei bem feliz. Vou abrindo a 'barqueata' e o pessoal segue atrás. Acho muito legal poder ter a festa de novo, porque é a animação dos pescadores daqui", afirma Enivaldo.

Já para Gilberto Marques, de 74 anos, comerciante no Mercado de Peixes São Pedro, participar das comemorações é uma tradição passada por gerações. Antes do tradicional mercado ser na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói, ele ficava em uma palafita, e era chamado de “Mercado Velho”. “Eu vim do Mercado Velho, que antigamente, era uma palafita. Meu pai foi fundador dessa palafita, então eu já participo há mais de 60 anos, desde a minha adolescência eu frequentava a festa, que costumava ter barracas enfeitadas e muitas comemorações. Hoje em dia tem menos, mas eu ainda participo todos os anos.”, contou Gilberto.

São Pedro é considerado o padroeiro dos pescadores e, por isso, dá nome ao tradicional mercado de peixe de Niterói. O santo é um dos três celebrados na festa junina, ao lado de São João e Santo Antônio. Na Cidade Sorriso, a Capela de São Pedro é uma relíquia situada na Colônia de Pescadores, no bairro de Jurujuba. Foi construída há mais de cem anos e era uma modesta capelinha até ser substituída, em 1947, por outra construção mais ampla feita de pedra, cal e óleo de baleia.

Capela de São Pedro - Jurujuba, Niterói

29/6 – Dia do Padroeiro

05h – Alvorada

06h – Missa solene

09h – Missa solene campal

[Benção das chaves]

10h – Procissão terrestre

11h – Procissão marítima

12h – DJ e Almoço do Pedrão

14h – Missa Solene

17h – Show Cultural Quadrilha do 60 Up

20h – Missa Solene

[Queima do quadro de São Pedro em seguida]

22h30 – DJ

30/06 – A partir das 18h

Barraquinhas, DJs e shows

01/07 – A partir das 10h

Recreação, barraquinhas, Almoço do Pedrão, roda de samba e shows

02/07 – A partir das 10h

10h – Missa

11h – Moto procissão com Falcão e amigos (saindo do quiosque escritório da Boa Viagem)

12h – DJ, Almoço do Pedrão, barraquinhas, show de rock, roda de samba e shows

Capela de São Pedro - Praia das Pedrinhas

Festa na Capela de São Pedro

29/06 - A partir das 6h

6h - Saudação à São Pedro com 21 tiros de fogos, na praia

9h - Santa Missa na Capela

[Após a missa]

Festejos externos com música, comida gratuita e campeonatos de remada e dos barcos mais enfeitados

Procissão até os barcos, que vão em procissão marítima até a Praia da Luz

Praia da Luz - festejos gratuitos

Endereço:

Rua Professora Maria Joaquina, Lote 3117 - Boa Vista (Em frente ao Shopping São Gonçalo)

Mercado de Peixe São Pedro - Centro, Niterói

6h - Queima de fogos

10h - Missa

[Após a missa]

Lanche

Procissão que sai do Mercado e vai em direção à Ponta D’Areia

Endereço:

Av. Visconde do Rio Branco, 55 - Centro, Niterói

