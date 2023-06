Final feliz!Após matéria de OSG, cadela desaparecida é encontrada

Donos estão felizes e aliviados depois do reencontro - Foto: Divulgação

Donos estão felizes e aliviados depois do reencontro - Foto: Divulgação

Mais um desaparecimento canino com final feliz! A cadela ‘Princesa’ desaparecida desde a quarta-feira (21), no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, foi encontrada nesta última terça (27) pelos tutores Andre e Gleice e já retornou para o lar.

Os donos que estavam angustiados com o desaparecimento da cadela que integrava o lar há três anos, mostram-se aliviados com o encontro, mas o sumiço impactou no estado da Princesa ‘’Ela estava em uma rua próximo ao bairro, estava magra e traumatizada por estar longe dos donos.’Muito obrigada pela ajuda de vocês. Estamos aliviados e felizes’ contou Andre.