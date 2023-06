Donos procuram por cadela desaparecida no Amendoeira, SG

Os donos Andre e Gleice procuram por Princesa, cadelinha desaparecida desde a última quarta-feira (21). A cadela de raça pastor alemão saiu por volta das 11h40 e foi vista pela última vez na rua Nazario Machado, localizada no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. Ela atende por Princesa e está com uma coleira cinza com roxo. Outra maneira de identificá-la é através das patinhas, uma delas é branca.

Princesa está com uma coleira cinza e roxa e tem uma das patinhas branca | Foto: Divulgação

Princesa já integrava o lar de Andre e Gleice há três anos, os donos que anseiam encontrar a cadelinha novamente, oferecem uma recompensa no valor de R$ 100,00 para quem encontrar o animal. A fêmea tem os pelos nas cores preto, caramelo e branco, sendo uma das duas patinhas branca. Segundo Andre Pinho, Princesa é dócil e não apresenta risco. Também é a primeira vez que a cadelinha sai de casa.

‘’Nos ajudem a procurar, estamos sofrendo muito.", pede Andre.

Caso tenha visto ou saiba do paradeiro da cadelinha Princesa entre em contato com Andre Pinho (21) 99328-9268 ou Gleice Damasceno (21) 99349-5146.