Dia de São Gonçalo: conheça a origem do santo protetor dos violeiros

Hoje (10) é o dia de São Gonçalo de Amarante, o santo padroeiro do município que leva o seu nome. A data se tornou feriado municipal, mas pouca gente sabe realmente a origem do santo violeiro, também conhecido por ser casamenteiro e protetor das prostitutas.

A verdadeira história ninguém sabe ao certo, já que é cercada por mistérios e curiosidades. Mas sabe-se que São Gonçalo nasceu em meados do século XVII, em Tagilde, Portugal. Vindo de uma família nobre, Gonçalo sempre foi cristão, e desde muito jovem já pôde iniciar os seus estudos para sacerdote.

Segundo historiadores, Gonçalo sempre foi um homem muito feliz, gostava muito de música e rodas de viola, e por isso também é considerado o protetor dos violeiros. Ele até tocava guitarra portuguesa, e a utilizava para explanar a palavra de Deus. Como todos os santos, São Gonçalo também passou por dificuldades e provações.

Após a sua ordenação, Gonçalo virou pároco de São Pio de Vizela. Por lá ficou por alguns bons anos, quando decidiu sair em peregrinação rumo a Terra Santa. Deixou os paroquianos sob o cuidado de seu sobrinho, que até então ele achava que era alguém de confiança.

Decepção com o sobrinho mudou seu destino

São Gonçalo partiu então para Roma, e logo depois foi para Jerusalém. Sua viagem durou 14 anos. Porém, o que ele não podia imaginar, era que o seu próprio sobrinho não o aceitava e muito menos o reconhecia como pároco. Assim, durante o tempo que o Gonçalo esteve fora, o sobrinho espalhou falsos boatos sobre a sua morte, tudo isso, por pura inveja.

O sobrinho utilizou até mesmo falsos documentos para convencer os demais. Essas mentiras não chegaram até os ouvidos de Gonçalo durante sua viagem, e por isso, ele seguiu sua viagem pregando o Evangelho.

Ao voltar a Portugal, teve péssimas notícias. O sobrinho no qual ele havia deixado como pároco temporariamente, recusou-se a devolver o cargo, e convenceu o Bispo de que Gonçalo seria um grande impostor, afirmando de maneira falsa, que seu verdadeiro tio já havia falecido.

Além de ter o seu cargo usurpado pela inveja de seu sobrinho, o rapaz também ficou com todos os bens que pertenciam a Gonçalo. O santo até tentou convencer o Bispo sobre sua identidade, porém, foram inúmeras tentativas sem sucesso.

Santo protetor contra enchentes e tempestades

Querendo evitar brigas, mesmo sendo vítima, Gonçalo saiu de lá, e retomou sua peregrinação. Parou na região do Rio Tâmega, chamada hoje de Amarante. A região era localizada no Distrito de Porto, e foi ali que Gonçalo iniciou a construção de uma capela. Além disso, ele também possibilitou a construção de uma ponte sobre o rio, que trouxe muitos benefícios para a população da região.

Ponte sobre o Tâmega, em Portugal | Foto: Divulgação

Com a ponte, o povo pôde começar a realizar a travessia segura do rio, e isso ainda resolveu os problemas de inundação. Por conta disso, até hoje, São Gonçalo é muito invocado para proteger contra enchentes e tempestades.

Protetor das prostitutas

A prostituição também era uma grande preocupação de São Gonçalo naquela região. Por conta disso, passou a ocupar o tempo das prostitutas para que ela se cansassem e não conseguissem mais exercer o seu ofício.

Assim, todos os sábados, Gonçalo usava trajes femininos e pregos dentro do sapato, como forma de penitência. E assim, tocava viola durante toda a noite, para que as moças dançassem e se convertessem. Uma vez que ficassem cansadas de tanto dançar aos sábados, elas não se prostituiriam aos domingos.

Durante sua vida de eremita em Amarante, São Gonçalo pediu em oração uma luz a Nossa Senhora, sobre qual seria o caminho certo no qual ele deveria percorrer, rumo a sua santidade. Nossa Senhora então, respondeu que deveria iniciar em um ordem na qual iniciava o ofício com a saudação do anjo, que era a oração da Ave-Maria.

Gonçalo por sua vez entendeu o recado e iniciou na ordem dos Dominicanos, onde algum tempo depois, foi admitido aos votos solenes. Assim, recebeu de um confrade dominicano, uma licença da sua vida no convento, fato esse que permitiu que ele em seus últimos anos de vida, voltasse a viver como um ermitão, na região do Tâmega.

Milagres e Falecimento

Existem muitos relatos de milagres que rondam as histórias de São Gonçalo. Um deles está justamente relacionamento a sua morte. Há quem diga que foi revelado a ele o dia de sua morte, fato esse que teria permitido que São Gonçalo se preparasse para isso, por meio do recebimento dos Sacramentos.

Não se sabe ao certo a real data do seu falecimento. No entanto, sabe-se que foi entre os anos de 1259 a 1262, na região de Amarante, onde ele fez a diferença na vida de muitas pessoas, e deixou seu nome marcado na história.

Comemoração em Portugal

Em Portugal, todo dia 10 de janeiro, costuma ocorrer a Festa de São Gonçalo em Amarante. Essa prática acontece desde o século XV. Essa festa também já ocorreu em 16 de setembro, pois esse foi o dia da beatificação de São Gonçalo.

Programação na cidade fluminense

Igreja Matriz São Gonçalo de Amarante | Foto: Divulgação

Em São Gonçalo, a programação em celebração ao padroeiro se estende ao longo da semana, na Igreja Matriz São Gonçalo de Amarante, da Arquidiocese de Niterói.

Hoje (10), às 18h30, haverá procissão; missa às 19h, seguida de um show com jovens talentos. No sábado (14), haverá missa às 18h, com a Comunidade Divina Luz e no domingo, no mesmo horário, apresentação da Banda Zero Hora. A paróquia fica na Alameda Pio XII, 96, Centro, São Gonçalo.

