Lei Seca flagra mais de 500 motoristas alcoolizados

A Lei Seca multou e apreendeu as carteiras de 588 motoristas por estarem alcoolizados no último final de semana, em todo o estado do Rio de Janeiro. Os flagras foram registrados nas 39 ações de fiscalização, resultando na abordagem de mais de 2 mil condutores. O índice de condutores dirigindo sob o efeito de álcool foi de 19,7%.

Na Região Metropolitana, em Niterói, o índice de motoristas alcoolizados foi de 25,2% dos motoristas autuados por testar positivo no bafômetro ou se negar a realizar o exame de alcoolemia. No município do Rio de Janeiro, o bairro de Realengo apresentou um índice de 28,3%.

Já no Interior do Estado, no município de Nova Friburgo, a operação foi montada na Alameda Barão de Nova Friburgo, no bairro de Olaria, onde apresentou o maior índice de alcoolemia de todo o final de semana, com 35,4% dos motoristas autuados. Em Petrópolis, o índice de condutores flagrados foi de 30,1%. Já em Barra do Piraí, o índice de alcoolemia chegou a 27,7%.