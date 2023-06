Maricá: porta de entrada da Costa do Sol do Rio

Mais de 40 quilômetros de praias, um complexo formado por oito lagoas e dois canais, restinga, serra, mata, trilhas e paisagens rurais: tudo isso está reunido em Maricá, localizada na Costa do Sol, a pouco mais de 60 km do Rio de Janeiro. Com cerca de uma hora de carro, a partir da capital do estado, o turista chega à cidade, que esbanja atrativos para quem procura belezas naturais, aventura e história.

Fundada como vila em 1814 e elevada à condição de cidade em 1889, Maricá se espalha por 362 km2 de território, ao qual se chega pelas rodovias RJ-106 (a partir do município vizinho, São Gonçalo) e RJ-114 (via Itaboraí) e é um disputado destino de quem busca curtir o mar: ao longo de seus 46 km de litoral, destacam-se as praias de Itaipuaçu, do Francês, Barra de Maricá, Ponta Negra e Jaconé.

Praias e cachoeira ajudam a aliviar o calor dos meses mais quentes

O complexo lagunar, além da oferta de belas paisagens naturais, hoje é dotado de uma infraestrutura de lazer completa | Foto: Divulgação

Em Itaipuaçu e Ponta Negra, nos extremos da cidade, ficam localizados os canais que ligam ao oceano as lagoas de Maricá, Barra de Maricá, do Padre, Guarapina, Jacaroá, Araçatiba, Boqueirão e Jaconé. O complexo lagunar, além da oferta de belas paisagens naturais, hoje é dotado de uma infraestrutura de lazer completa: após obras de urbanização e embelezamento, as orlas das lagoas atraem moradores e visitantes, que aproveitam quadras esportivas, pistas para caminhada ou corrida, faixa de areia, academias ao ar livre e iluminação especial para os passeios noturnos.

Leia mais:



➣Prefeitura de Maricá dá início ao projeto Limpa Postes

➣ Ator José de Abreu visita Maricá

A orla de Araçatiba, que no fim do ano recebe a programação do Natal Iluminado da cidade, recentemente ganhou mais um atrativo com a inauguração do Deck Pôr do Sol. Todo construído em madeira, com bancos, mesas e toldos, o local é um dos points mais procurados para fotos em Maricá.

Se o visitante buscar por sossego e contato com a natureza, a pedida é a Cachoeira do Espraiado, localizada no bairro de mesmo nome, em meio ao Vale de São Francisco de Assis. Com uma queda d'água de três metros, a cachoeira é o lugar ideal para se refrescar nos dias mais quentes, com a família ou os amigos. *Recentemente, o local passou por obras de contenção e segue interditado)*

Trilhas, natureza, história e esportes radicais

Opções também não faltam para quem gosta de aventura: na divisa com a vizinha Niterói, a Serra da Tiririca tem seu ponto mais alto na Pedra do Elefante, de onde se vê toda a orla de Itaipuaçu. A Tiririca abriga um parque estadual, coberto por mata atlântica, e é famosa por ter sido visitada pelo naturalista inglês Charles Darwin, em 1832. Na região, Darwin ficou fascinado pela natureza exuberante e fez registros para suas pesquisas, que culminariam na publicação de sua obra "A Origem das Espécies". Hoje, os turistas podem seguir os passos do cientista na trilha Caminhos de Darwin, que fica dentro do parque.



Quer algo mais agitado? É só seguir para a Serra do Camburi, no bairro Retiro, onde há uma trilha - que exige fôlego para ser percorrida - e um ponto de onde é possível decolar com parapentes. Para quem prefere escalada e rapel a pedida é a Pedra do Macaco, em São José de Imbassaí, onde as formações rochosas favorecem a prática dos dois esportes. O local, contudo, pode ser visitado por quem quer apenas contemplar uma vista panorâmica de Maricá, em que se avista praias, lagoas e ilhas.

Mas se o visitante está na cidade em busca de história, também vai encontrar: logo no Centro, lado a lado, estão a Casa de Cultura e a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo. A primeira, um prédio em estilo neoclássico construído em 1841 e cuja restauração foi concluída em 2020, abriga hoje o Museu Histórico de Maricá. Já a Matriz, cuja construção remonta ao fim do século XVIII, chama a atenção por seu interior de nave única, característico da época, todo decorado com detalhes em dourado.

Cidade tem muita história | Foto: Divulgação

Prefeitura oferece transporte gratuito e guia da cidade na palma da mão

Vale ressaltar que, para conhecer essas e outras atrações turísticas, o visitante dispõe de uma infraestrutura de transporte público única no Brasil: Maricá é atendida por um sistema de ônibus com tarifa zero (os "Vermelhinhos"), mantido pela Prefeitura de Maricá, e que chega a todos os bairros por meio de 34 linhas. Complementando a oferta de transporte, desde 2021 a cidade conta também com as "Vermelhinhas" - bicicletas de uso gratuito, mediante um rápido cadastro no aplicativo para celulares da Empresa Pública de Transportes (EPT), que pode ser baixado em celulares Android e iOS.

Se o visitante buscar por sossego e contato com a natureza, Maricá é a melhor escolha | Foto: Divulgação

A Prefeitura também disponibiliza o aplicativo Maricá Oficial, que é um guia na palma da mão para o visitante que chega à cidade em busca informações sobre hospedagem, alimentação, pontos turísticos, compras, artesanato, calendário anual de eventos na cidade e até opções no sistema delivery. O app está disponível para celulares Android e iOS.