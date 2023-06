Ator José de Abreu visita Maricá

A cidade de Maricá recebeu a visita do ator José de Abreu, de 77 anos, um dos ícones da telenovela no Brasil, nessa sexta-feira (23). Com 50 anos de carreira no cinema, teatro e TV, o artista, acompanhado da esposa Carol Junger, conheceu alguns dos programas da cidade voltados para a área de tecnologia, educação e cultura. No início da tarde, o artista, que é natural da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo, foi recebido pelo presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Carlos Senna.

Entre os projetos apresentados ao visitante estavam o vermelhinho sustentável, modelo de ônibus híbrido que está sendo desenvolvido em parceria com a UFRJ; o projeto Bem-viver Alimentar, que visa organizar e estimular a produção de alimentos saudáveis típicos da região; o Programa de Iniciação Científica; a plataforma de streaming Maricá Filmes, que tem como objetivo produzir e compartilhar obras audiovisuais; dentre outros.

"Receber um ícone da dramaturgia brasileira, que é internacionalmente conhecido, é motivo de muito orgulho para a cidade de Maricá. Temos a certeza que o ator José Abreu pode contribuir ainda no desenvolvimento do polo municipal cinematográfico”, destacou o presidente do ICTIM, Carlos Senna.



Bem disposto, o ator demonstrava interesse em cada projeto apresentado, com especial atenção aos direcionados ao audiovisual. Abreu, que interpretou o personagem “Nilo” no mega sucesso “Avenida Brasil”, da TV Globo, em 2012, conheceu a Incubadora de Inovação Social em Cultura, que conta com aulas de assistente de direção, fotografia para cinema e vídeo, roteiros para obras audiovisuais, produção de cinema, dramaturgia, cursos de game, oficinas de canto, percussão, criação e produção de fantasias, além de cursos de produção artística cultural, oficina de toques sagrados, entre outros.

“Confesso que ouço muito falar de Maricá e, por isso, vim conhecer um pouco desses projetos. A incubadora de inovação social é uma realidade incrível. Que Maricá possa exportar para outros municípios e estados essas inovações. A cidade está criando polos que nunca foram vistos no Brasil. Está muito bem preparada e percebe-se que os pequenos cuidados foram tomados para que as coisas funcionem com excelência. Quero ainda, dentro da minha área, poder colaborar com a implantação de um polo cinematográfico. A cidade também tem potencial para receber um festival de cinema e talvez um internacional de países emergentes”, disse o ator.

O ator conheceu também a unidade do Programa Cultura de Direitos, no Centro da cidade, e pôde acompanhar apresentações de música, capoeira, grafite, fotografia, além da exposição 'Novos Olhares'. A visita foi finalizada no Cine Henfil, cujo letreiro remete aos cinemas antigos. Abreu prometeu voltar: “Pretendo voltar em breve e fazer parte dos projetos de audiovisual da cidade, pois constatei que Maricá está na vanguarda. A cidade não para!”, disse.