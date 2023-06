Prefeitura de Maricá dá início ao projeto Limpa Postes

A Prefeitura de Maricá deu início ao projeto “Limpa Postes”, com a remoção de diversos fios e cabos de telecomunicações que estão sem uso e instalados em postes da Avenida Francisco Sabino da Costa, no Centro da cidade. A iniciativa tem por objetivo descer todos os cabos para serem instalados dentro das galerias subterrâneas, reorganizar toda a fiação das operadoras, reduzir a poluição visual na cidade, além de prevenir acidentes.

A operação é realizada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda, por meio da Subsecretaria de Tecnologia da Informação, e contou com apoio da Secretaria de Iluminação Pública.

Leia também:

➣ Bombeiro de Maricá é encontrado morto em motel de Itaboraí

➣ Ator José de Abreu visita Maricá

“Estamos há seis meses em contato com todas as operadoras existentes na cidade para fazerem as retiradas dos fios sem uso nas vias onde já possuímos rede subterrânea. Esse projeto piloto fará uma grande limpeza visual da cidade, retirando toda a estrutura existente das empresas de telecomunicações, que deverão ser instaladas dentro da tubulação da rede subterrânea", explicou o secretário de Planejamento, Orçamento e Fazenda, Leonardo Alves, que acompanhou o primeiro dia de ação.



O projeto prevê ainda obras de ampliação e modernização das galerias subterrâneas a partir de julho, para a passagem de cabeamento de telecomunicações em cerca de 6km nas principais vias de circulação de veículos e passagens de pedestres da cidade, começando pelo Centro de Maricá, Flamengo, Mumbuca, Inoã, Itaipuaçu, entre outros bairros.