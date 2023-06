Foca aparece em praia do Rio

Uma foca foi vista na Praia da Marambaia, entre o Rio de Janeiro e a Região da Costa Verde, nesta segunda-feira (26). A cena chamou a atenção de banhistas e pedestres.

Além da fofura, o animal parecia cansado, o que resultou na ida de uma equipe de biólogos e veterinários até o local. Os profissionais estão atuando no monitoramento da foca.

Essa não é a primeira vez que um animal da espécie aparece em praias do Rio. Em março deste ano, uma foca-caranguejeira (Lobodon carcinophagus) encalhou na areia da Praia do Meio, no bairro Trindade, em Paraty.

A foca passou o dia inteiro nadando na praia e, ao final do dia, após encalhar na areia, foi resgatada por uma equipe de campo da Econservation e do Laboratório de Mamíferos Aquáticos (MAQUA) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), que já estava na cidade observando a espécie e fazendo o monitoramento.



O animal, um macho com aproximadamente 1,8 metros, ficou sob os cuidados de veterinários e cuidadores no Centro de reabilitação da Petrobrás. O animal estava debilitado e apresentava parasitas por todo o corpo.