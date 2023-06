Prefeitura de Niterói promove ações de orientação e serviços à população LGBTQIA+

Eventos fazem parte das comemorações do Mês Internacional do Orgulho LGBTQIA+ - Foto: Divulgação

Eventos fazem parte das comemorações do Mês Internacional do Orgulho LGBTQIA+ - Foto: Divulgação

Junho é o Mês Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa (Codir), vai promover eventos para apoiar a luta por direitos e igualdade dessa parcela da população.

Na terça-feira (27), a Codir realiza o 3º Mutirão de Orientação para Retificação do Nome para Pessoas Transexuais. Durante o evento, serão oferecidos serviços como cópias das documentações necessárias para a retificação, impressões de certidões necessárias, emissão de atestado de hipossuficiência para pessoas em vulnerabilidade social e montagem do processo para entrada no cartório de registro. A ação acontece das 10h às 16h, na sede da Codir, na rua Almirante Teffé, 632, sala 107, em frente à praça do Rink, no Centro.

O coordenador da Codir, Felipe Carvalho, ressalta a importância do evento. "Desde 2018, após decisão do Supremo Tribunal Federal, pessoas transexuais podem solicitar a retificação do prenome diretamente no seu cartório de registro. Elaboramos esta ação com o objetivo de orientar e facilitar o acesso a esta política pública. Vamos direcionar toda nossa estrutura para este serviço tão importante na promoção da dignidade e cidadania das pessoas transexuais, frente a todas as vulnerabilidades e violência que esta população enfrenta cotidianamente", afirmou Felipe Carvalho.

Na quarta-feira (28), Dia do Orgulho LGBTQIA+, o evento Codir nas Ruas – Orgulho LGBTQIA+ vai promover uma grande ação com orientação e encaminhamento para os serviços da rede municipal para a retificação do registro civil de pessoas trans, emissão de 2ª via do registro geral para a população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social, além de informações sobre legislações e distribuição de preservativos e gel lubrificante. O Codir nas Ruas será na Praça Arariboia, das 10h às 16h.,

"Estaremos nas ruas com ações de informação, orientação e promoção do respeito para com a comunidade LGBTQIA+. Nosso objetivo é facilitar o acesso aos nossos serviços de garantia de direitos pautados na diversidade”, enfatizou o coordenador da Codir.

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ é celebrado em 28 de junho em homenagem a um dos episódios mais marcantes na luta dessa comunidade pelos seus direitos: a Rebelião de Stonewall Inn. Em 1969, esta data marcou o levante da comunidade LBGTQIA+ contra uma série de invasões da polícia de Nova York a bares que eram frequentados por homossexuais e transexuais, que eram presos e sofriam represálias por parte das autoridades. A partir deste acontecimento, foram organizados vários protestos em favor dos direitos da comunidade LGBTQIA+. O Levante de Stonewall Inn é considerado o “marco zero” do movimento de igualdade civil dos homossexuais no século 20.

Serviço:

3º Mutirão de Orientação para Retificação do Nome para Pessoas Transexuais

Local: Rua Almirante Teffé, 632, sala 107, em frente à praça do Rink, no Centro.

Data: 27/06, das 10h às 16h

Codir nas Ruas – Orgulho LGBTQIA+

Local: na Praça Arariboia

Data: 28/06, das 10h às 16h