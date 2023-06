Jovem desenvolve conjuntivite química ao fazer extensão de cílios

O erro durante a aplicação deixou o produto conhecido por “gel pad” encostando diretamente no globo ocular da vítima - Foto: Reprodução/TikTok

O erro durante a aplicação deixou o produto conhecido por “gel pad” encostando diretamente no globo ocular da vítima - Foto: Reprodução/TikTok

Um vídeo que viralizou recentemente no TikTok mostra uma jovem com o olho machucado após fazer um procedimento de extensão de cílios. O erro durante a aplicação deixou o produto conhecido por “gel pad” encostando diretamente no globo ocular da vítima, provocando irritação na conjuntiva.

Marcelle Santos desabafou na rede social e disse que pediu à profissional de beleza para pôr “cílios com volume russo” (com maior volume), mas após o processo, o resultado não foi exatamente o que ela esperava.

Leia Mais



➣ Petição pede libertação das girafas do zoológico do Rio

➣ Pescadores de Niterói fisgam atum de 155kg em alto mar

"Coloquei cílios ontem e a extensionista machucou o meu olho. Estão vendo essa linhazinha branca no meio da vermelhidão? Esse é o machucado. Pode ver que está bem grande", relatou a jovem enquanto mostrava o machucado.



“Vejam com qual extensionista vocês vão colocar os cílios de vocês, porque eu sou a prova viva de que é algo extremamente perigoso”, declarou Marcelle.

"Além de tudo, é um alerta, porque a sempre acha que essas coisas não vão acontecer com a gente", concluiu em tom de desabafo.

As extensões, que podem ser fio a fio (efeito natural cílios longos) ou volume russo (mais volumosa), têm ganhado o coração das brasileiras se tornou famosa por substituir o uso os cílios postiços, que precisam ser retirados horas depois. O valor para aplicar a extensão varia de R$150,00 a R$240,00.