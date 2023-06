Petição pede libertação das girafas do zoológico do Rio

A Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA), por meio da plataforma Change.org, criou um abaixo-assinado pedindo a resolução do caso das girafas trazidas ao Brasil pelo BioParque do Rio. A petição online já engaja quase 20 mil apoiadores.

“Solicitamos ao Ibama e à Procuradoria Geral da República que providenciem, da forma mais rápida possível, um espaço que sirva como local definitivo para que os animais possam permanecer pelo resto de suas vidas em semiliberdade, dignidade e longe da exposição pública”, afirma a Agência de Notícias de Direitos Animais no texto do abaixo-assinado.

Segundo a ANDA, eles vivem confinadas em recintos inadequados, improvisados pelo importador há 18 meses, sem que nenhuma medida efetiva fosse providenciada. Mesmo com todas as tentativas jurídicas, fiscalizações e laudos, elas ainda permanecem em espaços que não atendem às suas necessidades vitais.

Leia também:

➣ Baleia-jubarte é encontrada morta em Arraial do Cabo

➣ Cavalos resgatados após maus tratos são incluídos em campanha de adoção

“O dano ambiental deve ser compensado por todos os envolvidos e, para isso, pedimos à PGR que, através de um TAC [Termo de Ajustamento de Conduta], firme um acordo para que o BioParque pague por todas as custas referentes à transferência e manutenção desses animais em um santuário até que a última venha a óbito de forma natural”, salienta a ONG.



A Agência de Notícias de Direitos Animais ainda pede que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também assine o TAC se responsabilizando, juntamente com o BioParque, por providenciar área extensa o suficiente para que as girafas possam viver em semiliberdade, exercendo seu comportamento natural, com assistência veterinária adequada e cuidados que garantam o bem estar e a felicidade.

A petição segue aberta: http://change.org/GirafasMerecemDignidade