Pescadores de Niterói fisgam atum de 155kg em alto mar

Pescadores de Jurujuba conseguiram fisgar um peixe de 155kg durante pesca realizada no último sábado (24), em águas oceânicas próximas ao litoral de Niterói. O animal é tão pesado que teria levado cerca de uma hora para ser retirado do mar. As informações são da página 'Eu Sou de Niterói'.

O peixe seria da espécie Thunnus albacares, popurlamente conhecido como atum-amarelo ou albacora-cachorra, uma das mais cobiçadas do litoral brasileiro. Segundo os pescadores, foi necessário um trabalho cuidadoso para evitar que a linha se rompesse e o animal fosse perdido. Além de ser essencial o cuidado para não "estressar" o peixe, o que pode interferir na qualidade e na cor da carne.

O feito é da empresa voltada para pescarias ocêanicas Golden Rei, localizada em Jurujuba, tradicional comunidade de pescadores. "O mais esperado: atum de três dígitos! Não é apenas uma pescaria qualquer, é uma realização de um sonho!", publicaram em uma rede social. O atum pescado é o de maior peso da temporada da empresa.