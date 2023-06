Maricá altera estratégia de vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, vai alterar, a partir de segunda-feira (26/06), sua estratégia de vacinação contra a Covid-19 no município. O objetivo é preservar as vacinas em estoque, além de evitar a perda de doses e o desabastecimento. Com isso, a imunização das pessoas com 12 anos ou mais passa a ocorrer de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, nas Unidades de Saúde da Família (USF) Central e Jardim Atlântico, nas USF Marinelândia, Chácara de Inoã e São José 2 das 9h às 16h. Com isso, as USF Inoã 1, Mumbuca, Barra e Santa Rita deixam de ser polos de vacinação contra a Covid-19.

Além disso, a vacina Pfizer Pediátrica, direcionada às crianças de 5 a 11 anos, será disponibilizada em dias específicos nos polos infantis, sem necessidade de agendamento, como já é feito com as vacinas Pfizer Baby (seis meses a 4 anos) e Coronavac (3 a 11 anos). A partir dessa mudança, a vacinação dos pequenos acontece de forma unificada: às segundas-feiras, das 9h às 18h, na USF Barroco; às terças-feiras, das 9h às 18h, na USF Inoã 2; às quartas-feiras, das 9h às 16h, na USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo); e às quintas-feiras, das 9h às 16h, na USF Bambuí.

Leia também:



➢ Ponta Negra tem esquema especial de trânsito e transporte no fim de semana

➢ Quina de São João: Veja as expectativas dos apostadores em SG

A secretaria de Saúde reafirma que as crianças de 5 a 11 anos devem receber duas doses da vacina, além de um reforço quatro meses após a segunda dose. Já o público de seis meses a 4 anos que iniciou a vacinação com a Pfizer Baby precisa receber um total de três doses, com quatro semanas de intervalo entre a primeira e a segunda, além da administração de uma terceira dose após, no mínimo, oito semanas da segunda aplicação.

A população com 12 anos ou mais também deve procurar um dos polos para regularizar o esquema vacinal contra a Covid-19. Os adolescentes de 12 a 17 anos precisam receber duas doses da vacina e a dose de reforço. Já o público com idade a partir de 18 anos pode receber o reforço bivalente contra a Covid-19, sendo necessário ter recebido, no mínimo, duas doses das vacinas anteriores (monovalentes).

Lista atualizada dos polos de vacinação contra a Covid-19

Crianças de seis meses a 11 anos

— Segundas-feiras: USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 02), lote 13, quadra 04, casa 02, Itaipuaçu. (9h às 18h)

— Terças-feiras: USF Inoã 2 – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/n (ao lado do DPO). (9h às 18h)

— Quartas-feiras: USF Elenir Umbelino de Mello – Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo. (9h às 16h)

— Quintas-feiras: USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n. (9h às 16h).

Pessoas a partir de 12 anos (adolescentes, adultos e idosos)

Segunda a sexta-feira

— USF Central: Rua Clímaco Pereira, nº 241, Centro (9h às 18h)

— USF Jardim Atlântico: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu (9h às 18h)

— USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho (9h às 16h)

— USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã (9h às 16h)

— USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n, São José do Imbassaí (9h às 16h)